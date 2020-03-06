6 Mart Cuma DHA Spor Gündemi
Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu: Dolu dolu 30 yıl yaşadım"İnişli çıkışlı birçok zorluk yaşadığım bir kariyer""Literatüre geçmek beni ölümsüzleştirdi""Çocuklara ulaşmak için kulüp kurduk" "En iyi dönemimde sakatlanmam unutulmaz anımdır"SÜPER LİG20.
06.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 06.03.2020 09:46
Milli cimnastikçi Ümit Şamiloğlu: Dolu dolu 30 yıl yaşadım
"İnişli çıkışlı birçok zorluk yaşadığım bir kariyer""Literatüre geçmek beni ölümsüzleştirdi""Çocuklara ulaşmak için kulüp kurduk" "En iyi dönemimde sakatlanmam unutulmaz anımdır"SÜPER LİG20.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü (Vodafone Park)BEŞİKTAŞ12.00 Siyah -beyazlılar, futbolda cinsiyet eşitliğinin önemine dikkat çekmek için hazırladığı projeyi tanıtacak. (Vodafone Park)FENERBAHÇESarı lacivertlilerde Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları tamamlanacak. GALATASARAY11.30 Sarı kırmızılılar, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının çalışmalarına devam edecek.TRABZONSPORBordo mavililerde Gaziantep FK mücadelesinin son idmanı yapılacak.TFF 1'İNCİ LiG19.00 Ekol Göz Menemenspor - Altay (Menemen)19.00 Adanaspor - Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)BASKETBOLTHY EuroLeague20.00 Khimki - Fenerbahçe Beko20.30 Anadolu Efes - OlympiakosVOLEYBOLAXA Sigorta Efeler Ligi19.00 İnegöl Bld. - Tokat Belediye PlevneTENİSDavis Cup12.00 Avrupa - Afrika Bölgesi 1'inci Grup play-off müsabakalarında A Milli Erkek Tenis Takımı ile İsrail karşı karşıya gelecek.GÖRME ENGELLİLER
Kayseri'de düzenlenen Görme Engelliler Yüzme Türkiye Şampiyonası sona erecek.
Kaynak: DHA
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