6 Mart 2021 Haberleri
07.03.2021 01:15 | Son Güncelleme: 07.03.2021 01:19
6 Mart 2021 Manşet Haberleri.
- Bakan Selçuk'tan önemli normalleşme çağrısı: Okullarımızı ve çocuklarımızı düşünerek kontrollü davranalım
- Kırmızı kategorideki Aksaray'da 'tam' kapanmaya gidildi
- Koronavirüs salgını, aşı üreticisi şirketlerin kasasını doldurdu
- Babasının yasağını çiğneyen Yasmin Erbil'den cesur pozlar
- Saadet Partisi'nin AK Parti ile ittifak yapacağı konuşulurken Karamollaoğlu'ndan hükümete çok sert tepki
- Ekrem İmamoğlu, yavru köpeklerin çöpe atılmasına isyan etti: Vicdan sahibi biri bunu yapmaz
- Bu 39 şehirde yaşayanlar dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması pazartesi sabahına kadar sürecek
- Akrabalarına kızan öfkeli yeğen 6 evi ateşe verdi
- Sergen Yalçın gördüğü sarı kartla ilgili hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi
- Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, vaka haritasını yorumlayıp uyardı: Sayılar daha da artabilir
- Yüreği el vermediği için sokaktan evine alıp yardım ettiği kadını ölü buldu
- Aboubakar, Gaziantep FK maçının ardından Sergen Yalçın ve takım arkadaşlarından özür diledi
- Kadro dışı kalan Caner Erkin, teknik direktör Erol Bulut'u arayarak özür diledi
- Metropoll'den dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı anketi! Erdoğan mı, Mansur Yavaş mı?
- Av tüfeğiyle eski eşini öldüren adam, otomobiliyle kayıplara karıştı
- Sergen Yalçın, Gaziantep FK karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü
- Doğum kilolarından kurtulan Meryem Uzerli, mayolu pozlarıyla nefes kesti
- İskoçya'da şampiyon 9 yıl sonra değişiyor! Rangers, Celtic ambargosunu yıkmaya çok yakın
- Cep telefonunun bataryası patlayan adam alevlerin arasında kaldı
- Meteoroloji'den Türkiye geneli için yağış uyarısı! Sıcaklıklar 8 derece azalacak
- Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na aşı tepkisi: Türkiye'nin aşı programını riske atarak nasıl bir kazanç umuyor?
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Mart günü koronavirüs nedeniyle 64 kişi vefat etti, 11 bin 770 yeni vaka tespit edildi
- Fenerbahçe, 28 şampiyonluk için resmi hamleyi yaptı
- Korona yayılıyor, kırmızı kategorideki illerin sayısı artıyor! İşte listedeki 26 kentimiz
- Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi
- Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme
- İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?
- Esra Dermancıoğlu, kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi yüzünden gelen eleştirilere ateş püskürdü
- Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 2-1 yenerek liderlik koltuğuna oturdu
- Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı
- İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü
- Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu
- Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı
- Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi
- Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı
- Terör örgütü PKK üyesi 3 terörist örgüte gönderilen 2 milyon dolarla yakalandı
- Mesut Özil'in son fotoğrafı taraftarları kahretti! Yıldız futbolcu koltuk değnekleriyle ayakta durabiliyor
- İzmir'de başörtülü öğrenciyi okula almayan ilkokul yöneticisi ve öğretmen açığa alındı
- Yeni imajıyla bambaşka biri olan Deniz Seki'ye yorum yağdı: Deniz Seki nerede?
- Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı