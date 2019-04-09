- Fuardan genel görüntüler

Meslek tanıtan eğitimcilerden görüntü

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz röportaj

"6. KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı"

Karadeniz Teknik Üniversitesi ile meslekleri tanıtmak amacıyla düzenlenen fuarı, Trabzon'un yanı sıra çevre illerden öğrenciler ziyaret etti

TRABZON - Trabzon'da üniversite sınavına girecek öğrencilere Karadeniz Teknik Üniversitesini (KTÜ) ve meslekleri tanıtmak amacıyla düzenlenen "KTÜ ve Meslek Tanıtım Fuarı"nın altıncısı yapıldı.

Rektörlük tarafından Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, Trabzon ile çevre illerden öğrenciler ilgi gösterdi.

Fuarda, üniversiteye bağlı fakülteler, konservatuvar, beden eğitimi ve spor yüksekokulu ile meslek yüksekokulunun yanı sıra öğrenci kulüplerine ait stantlar açıldı.

Fuarda katılımcılara, akademik personel tarafından bölümler, kütüphane, sosyal tesisler ile meslekler, yurt dışı eğitimi, öğrenci topluluklarına ilişkin bilgiler verildi.

Liseliler, bilgi almak istedikleri stantlardan önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Fuara katılan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Rektör Prof. Dr. Süleyman Baykal, bölge illerden gelen öğrencilerle sohbet etti.

Vali Ustaoğlu, KTÜ tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen fuarın lise öğrencilerine rehberlik ettiğini belirterek, "Fuara yoğun ilgi var. Böyle organizasyonlar üniversite sınavına girecek öğrencilere, meslek seçimleri ve gelecek kariyer planlamalarında yardımcı olacaktır." dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet Öksüz de temel amaçlarının üniversite sınavlarına girecek öğrencilere KTÜ'nün fakültelerini ve bünyesindeki tüm bölümleri tanıtarak tercih yapmalarına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Doğu Karadeniz'in yanı sıra Doğu Anadolu'daki illerden de öğrencilerin fuara katıldığına işaret eden Öksüz, "Birçok ilden öğrenci, fuarımıza geldi. Hem Trabzon'umuzu hem de üniversitemizi ziyaret ediyorlar. Bundan son derece mutluyuz." diye konuştu.

Öksüz, çok köklü bir üniversite olan KTÜ'nün, bilgi birikimi, akademik gücü, fiziki ortamları ve imkanlarını fuara katılan öğrencilere anlatmaya çalıştıklarını kaydederek, fuarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA