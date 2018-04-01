Siirt'teki Hain Saldırıda Yaralanan Mehmetçik Şehit Düştü
Siirt'te, PKK'lı teröristlerin güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırıda, 6 güvenlik korucusu şehit olmuştu. Saldırıda yaralanan bir asker yaşam savaşını kaybetti.
Siirt'te PKK'lı teröristlerin yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği, 6 güvenlik korucusunun şehit olduğu saldırıda yaralanan uzman çavuş, tedavi gördüğü hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.
6 ŞEHİT VE 11 YARALI VARDI
Önce gün, merkeze bağlı Ormanardı köyünde, yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlenmişti. Çıkan çatışmada 6 güvenlik korucusu şehit olurken, 6 asker ile 5 güvenlik korucusu da yaralanmştı.
Kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren yaralı askerlerden 1 uzman çavuş, bugün sabah saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.