6.Kolordu Komutanı Korgeneral Sayın Metin Tokel'i Misafir Ettik

6. Kolordu Komutanı Korgeneral Sayın Metin Tokel, Valimiz Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti. Vali Coşkun, Korgeneral Tokel'e yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Tokel ise kabullerinden dolayı Vali Coşkun'a teşekkürlerini iletti. Ziyarette Korgeneral Tokel'e, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu eşlik etti.

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