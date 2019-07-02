6 kişinin yaralandığı trafik kazası kamerada

BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Altay Caddesi üzerinde iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Bursa İnegöl İlçesi Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yücel Ç.yönetimindeki 16 T 5571 plakalı ticari taksi, Gaziler Sokak'tan caddeye çıkan Cengizhan K.yönetimindeki 16 ADS 375 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda ticari taksi sürücü Yücel Ç (25), Serap G (43), Neriman B (50), Leyla S.(46), Eren S.(26), Esma K. (33), yaralandı. 6 yaralı da kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan aynı cadde üzerinde her gün yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların sık sık yaşanmasından dolayı mahalle halkı yetkililerin çözüm bulmasını istiyorlar. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA