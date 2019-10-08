6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi

6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi

6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendiİSTANBUL - Esenyurt'ta 6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi.

08.10.2019 13:20
6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi

6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi

İSTANBUL - Esenyurt'ta 6 kişinin yaralandığı metrobüs kazasında olay yeri havadan görüntülendi. Görüntülerde, sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmasının sürdüğü ve kazaya karışan metrobüsler görülüyor.

Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs önce önündeki metrobüse, ardından da durakta bulunan direğe çarptı. Kazada 6 kişi yaralanırken, kaza yapan metrobüsler ve olay yeri havadan görüntülendi. Görüntülerde, sağlık ekiplerinin olay yerinde çalışmasının sürdüğü ve kazaya karışan metrobüsler görülüyor.

Kaynak: İHA
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