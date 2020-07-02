6 kişinin yaralandığı kaza kamerada 6 kişinin yaralandığı kaza kamerada Samsun'da otomobilin park halindeki midibüse yandan çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

6 kişinin yaralandığı kaza kamerada

SAMSUN - Samsun'da otomobilin park halindeki midibüse yandan çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muradiye Aydın Bedir çocukları ve komşuları ile birlikte pikniğe gitmek için kullandığı 55 DB 062 plakalı otomobiliyle oturdukları sitenin bahçesinden çıkış yapmak isterken yolun kenarında bulunan park halindeki 55 C 0759 plakalı midibüse yandan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Muradiye Aydın Bedir ile Ela Sera Bedir (3), Ali Kerem Bedir (5), Nazmiye Gül (30), Elif Serra Gül ve Fatma Zehra Gül yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Araç sürücüsünün otomobilin freninin tutmadığını söylediği öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin midibüse hızla çarpması, sonrasında sürücü ve yanındaki kadının çocukları panik halinde araçtan çıkarma anları görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA