6 Kişinin Yaralandığı Kavga Kamerada

ADIYAMAN'da, komşu iki aile arasında çıkan kavgada, 6 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, salı gecesi Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede birbirine komşu olan Aslan ve Genç ailesinin fertleri arasında, sokağa araç park etme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavga, mahallelinin ihbarıyla gelen polislerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Kavgada hafif yaralanan 6 kişi, çağırılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Mahalledeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedilen kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi, gözaltına alındı.

- Adıyaman