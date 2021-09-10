6 kişinin öldüğü kazanın ardından Kırşehirli ailenin evinde yas - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

6 kişinin öldüğü kazanın ardından Kırşehirli ailenin evinde yas

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- 6 kişinin öldüğü kazanın ardından Kırşehirli ailenin evinde yas Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 6 kişinin öldüğü feci kazada hayatını kaybeden Kırşehirli ailenin evinde yas hakim.

- 6 kişinin öldüğü kazanın ardından Kırşehirli ailenin evinde yas

KIRŞEHİR - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 6 kişinin öldüğü feci kazada hayatını kaybeden Kırşehirli ailenin evinde yas hakim.

Fatma ve Murat çifti, 10 yaşındaki çocukları Şükrü ile birlikte çocukları Şükrü'nün göz ameliyatı için gittiği hastane yolunda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatlarını kaybetmişti. Kırşehir'de Nasuhdede Mahallesinde bulunan ikametlerinde ailenin geride kalan üyeleri, açılan çadırda taziyeleri kabul ediyor. Fatma ve Murat çifti ile 10 yaşındaki çocukları Şükrü'nün cenazesi yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığına defnedilecek.

Kaza dün akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Çelebi ilçesi İğdebeli Kavşağı'nda meydana gelmişti.

6 kişinin öldüğü kazanın ardından Kırşehirli ailenin evinde yas

6 kişinin öldüğü kazanın ardından Kırşehirli ailenin evinde yas

6 kişinin öldüğü kazanın ardından Kırşehirli ailenin evinde yas

6 kişinin öldüğü kazanın ardından Kırşehirli ailenin evinde yas
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kadın hasta hemşireye önce küfürler savurdu, sonra da saçlarını yoldu

Kadın hasta hemşireye önce küfürler savurdu, sonra da saçlarını yoldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Haluk Levent Deniz Akkaya
Spor Diego Ünal Karaman Cristiano Çağdaş Atan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Recep Tayyip Erdoğan Güzel Sözler Gazeteler Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 6 kişinin öldüğü kazanın ardından Kırşehirli ailenin evinde yas - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.09.2021 18:00:49. #1.12#