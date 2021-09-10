Son dakika haberi: 6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu öksüz kaldı
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Son dakika haberi: 6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu öksüz kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre 6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu öksüz kaldı Murat ve Fatma çifti, 10 yaşındaki çocukları Şükrü'yü göz doktoruna götürüyordu İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 1'i çocuk, 6 kişinin kimliği belli oldu Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu...

6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu öksüz kaldı

Murat ve Fatma çifti, 10 yaşındaki çocukları Şükrü'yü göz doktoruna götürüyordu

İki otomobilin çarpıştığı feci kazada 1'i çocuk, 6 kişinin kimliği belli oldu

KIRIKKALE - Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay ortaya çıktı. Fatma ve Murat çifti, 10 yaşındaki çocukları Şükrü ile birlikte hastaneye giderken trafik kazasında hayatını kaybetti. Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu da öksüz kaldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Çelebi ilçesi İğdebeli Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'den Ankara'ya giden Murat Bostancı idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobil, Veysel Gezici'nin kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobil ile çarpıştı. Metrelerce savrularak takla atan iki otomobilinde hurdaya döndüğü kazada 1'i çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti.

Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu öksüz kaldı

Fatma ve Murat çifti, çocukları Muhammet Şükrü Bostancı ile birlikte hastaneye göz tedavisine giderken feci kazada hayatını kaybetti. Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu da öksüz kaldı. 71 ACD 198 plakalı otomobil sürücüsü Veysel Gezici olay yerinde can verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özgür Gezici ve Harun Erkan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, kazaya ilişkin inceleme yaptı. Hayatını kaybeden 1'i çocuk, 6 kişinin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Son dakika haberi: 6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu öksüz kaldı
Son dakika haberi: 6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu öksüz kaldı
Son dakika haberi: 6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu öksüz kaldı
Son dakika haberi: 6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu öksüz kaldı
Son dakika haberi: 6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu öksüz kaldı
Son dakika haberi: 6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu öksüz kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

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