6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı olaya karışmışlardı, yakalandılar
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6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı olaya karışmışlardı, yakalandılar

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, yaklaşık altı ay önce meydana gelen ve 6 kişinin ölümü, 9 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olaya karışan 6 kişi yakalandı.

10.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:25
6 kişinin öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı olaya karışmışlardı, yakalandılar

'ın ilçesinde, yaklaşık altı ay önce meydana gelen ve 6 kişinin ölümü, 9 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan olaya karışan 6 kişi yakalandı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, 21 Ağustos 2019'da yaşanmıştı. İddiaya göre, eşi ile tartışan kadın babasının evine gitmiş, yaklaşık 3 ay baba evinde kalan kadının kocası, boşanmayı reddederek kayınpederine, eşini almak istediğini bildirmişti. Olumsuz yanıt alan koca, yakınlarını da yanına alarak uzun namlulu silahlarla eşinin ailesinin evine baskın düzenlemiş, olayda 6 kişi ölmüş, 9 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, A.P., Ş.P., C.P., F.P., C.P. isimli şahıslar Silvan'da jandarma ekipleri tarafından, H.P. isimli şahıs İl Emniyet Müdürlüğü ile yapılan koordine neticesinde Niğde'de yakalandı.


Dün mahkemeye çıkarılan zanlılardan A.P., Ş.P., C.P. ve F.P. ile Niğde'de yakalanan H.P. tutuklanırken, C.P. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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