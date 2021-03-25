6 kişinin engeli aşıldı
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6 kişinin engeli aşıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
6 kişinin engeli aşıldı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hayırseverler tarafından 6 engelli vatandaşa medikal malzeme yardımı yapıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hayırseverler tarafından 6 engelli vatandaşa medikal malzeme yardımı yapıldı.

Merzifon Bedensel Engellilerle Yardımlaşma Derneği, hayırseverlerle ihtiyaç sahibi engellilere köprü olmaya oluyor. Şimdiye kadar birçok kişiye umut olan dernek, kısa bir süre içerisinde de 6 engelli vatandaşa medikal malzeme desteği sundu.

Derneğe başvuran bir kişiye 1 çift koltuk değneği, 4 kişiye tekerlekli sandalye ve bir çocuğa da özel donanımlı spastik engelli tekerlekli sandalye takdim edildi. Engeli aşılan dezavantajlı bireyler, dernek yönetimine ve hayırseverlere teşekkür ederek şükranlarını sundu.

Engellilerin yüzlerini güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Dernek Başkanı Keriman Topal, "Derneğimiz kurulduğu günden bugüne kadar engelli vatandaşlarımıza yüzlerce akülü araç, tekerlekli sandalye gibi medikal malzeme desteğinde bulunduk. Merzifonlu hayırsever vatandaşlarımız, engelli bireylerin ihtiyaçlarını yıllardır karşılıyor. Bir ay gibi bir süre içerisinde de 6 engelli vatandaşımızın daha yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız. Engelli vatandaşımıza destek veren tüm hayırseverlerden Allah razı olsun" dedi. - AMASYA

6 kişinin engeli aşıldı
6 kişinin engeli aşıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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