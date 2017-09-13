6 kişilik ailenin motosiklet ile tehlikeli yolculuğu kamerada



GAZİANTEP - Gaziantep'te 6 kişilik Suriyeli ailenin elektrikli motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 'i çocuk 6 kişilik Suriyeli aile elektrikli motosiklet üzerinde seyir etti. kask yada başka bir güvenlik tedbiri olmadan Çevre yolunda seyir eden aile, yoldan geçen araçlardaki vatandaşların uyarılarına rağmen tehlikeli yolculuğa devam etti.

Plakası bile bulunmayan motosiklet üzerinde yolculuk eden aile, bir süre sonra gözden kayboldu.