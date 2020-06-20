6 kişide koronavirüs tespit edildi, blok karantinaya alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

6 kişide koronavirüs tespit edildi, blok karantinaya alındı

6 kişide koronavirüs tespit edildi, blok karantinaya alındıİZMİT'te, 3 katlı bir binada oturan 6 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 12 dairenin bulunduğu 26 kişinin yaşadığı blok karantinaya alındı.

20.06.2020 18:54 | Son Güncelleme: 20.06.2020 19:00

6 kişide koronavirüs tespit edildi, blok karantinaya alındı

İZMİT'te, 3 katlı bir binada oturan 6 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine 12 dairenin bulunduğu 26 kişinin yaşadığı blok karantinaya alındı.

İzmit İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla, İzmit Malta Mahallesi Dünya Bankası Kalıcı Konutlar 28. Adada bulunan bir blok karantinaya alındı. 12 dairede 26 kişinin yaşadığı öğrenilirken, koronavirüs testi pozitif çıkan 6 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Binanın girişine İzmit Kaymakamlığı tarafından, 'Bu apartman Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27 ve 72. Maddeleri gereğince 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır' yazılı afiş asıldı. Karantina süresince blokta yaşayanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek görevlileri tarafından karşılanacak.

6 kişide koronavirüs tespit edildi, blok karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var Haber
Diyarbakır'da koronavirüs 54 can aldı, 205 aktif vaka var
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı Haber
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşmeyle ilgili vatandaşları iki hayati mesajla uyardı
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Fenerbahçeli Ozan Tufan'a verilen 2 maçlık men cezası 1 maça indirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 50 terörist etkisiz hale getirildi
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın
Galatasaray'ın gündemindeki Hakan Mert Yandaş, Fenerbahçe'ye çok yakın
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Seyircisiz maçta Başakşehirli Demba Ba'nın kafasına tribünden su şişesi atıldı
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı
7 yaşındaki Yaren'i yaralayan sürücüye meydan dayağı atıldı
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Koyun otlatmaya giden çoban nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanı fotoğrafladı
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Son Dakika: LGS sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Yeni açılan Marmara Üniversitesi Hastanaesi'ne Prof. Dr. Asaf Ataseven'in ismi verildi
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
Top cambazı kadın futbolcu Melody Donchet, topuklu ayakkabılarıyla şov yaptı
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
İtalya'da görüp Türkiye'de bal sirkesi üretmeye başladı, litresini 120 liradan satıyor
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
Korona hastalarına iç çamaşırıyla bakan hemşire, kendisine yeni meslek edindi
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Tatilciler koronavirüs nedeniyle VIP yatları tercih ediyor
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Lara Alişan Mehmet Ali Erbil Nuri Bilge Ceylan
Spor Adem Büyük Ozan Tufan Bülent Uygun Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Lgs Kaza Milli
Şu an buradasınız: 6 kişide koronavirüs tespit edildi, blok karantinaya alındı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 19:13:38. #1.14#
title