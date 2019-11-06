6 kilo esrar ele geçirildi

6 kilo esrar ele geçirildi

Malatya'da yabancı uyruklu şahısların üzerinde 6 kilo esrar ele geçirildi.

06.11.2019 11:47 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:52
6 kilo esrar ele geçirildi

Malatya'da yabancı uyruklu şahısların üzerinde 6 kilo esrar ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü yol kontrol noktasında icra edilen arama faaliyeti esnasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüste yapılan aramada, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı belirlenen 4 Pakistan ve 2 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Gözaltına alınan 2 Afgan şahsın üzerinde ve çantalarında yapılan aramada montlarının içine dikilmiş ve çantalarının içerisine gizlenmiş halde sıkıştırılarak plaka haline getirilmiş 6 kilogram toz esrar ele geçirildi. 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.