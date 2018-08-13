6 Kilo 850 Gram Esrarla Yakalanan 2'si Yabancı 3 Şüpheli Adliyede

Samsun'da bir aracın bagaj kısmına gizledikleri 6 kilo 850 gram esrar maddesiyle yakalanarak gözaltına alınan 2'si yabancı uyruklu 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Samsun-Ordu karayolu üzerinde bir araçtan şüphelenerek kontrol noktasına alan ekipler, 38 T 0350 plakalı araçta bulunan 3 kişiyi ve aracı didik didik aradı. Yapılan aramalarda aracın bagaj kısmına gizlenmiş, 3 adet sırt çantasına zulalanmış olarak 3 parça halinde toplam 6 kilo 850 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Kayseri nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen araç sürücüsü Cengiz Ö. (56) ve üzerinde İran pasaportu bulunan 2 şüpheli de gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda pasaportların sahte olduğunu tespit eden ekipler, yabancı uyruklu 2 şahsın Afgan uyruklu olduğunu belirledi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN