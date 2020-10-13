6 kilo 450 gram esrarla yakalandı
13.10.2020 20:33 | Son Güncelleme: 13.10.2020 20:39
BOLU'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 450 gram esrarla yakalanan M.K. (42) gözaltına alındı.
BOLU'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 450 gram esrarla yakalanan M.K. (42) gözaltına alındı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu. Ekipler, narkotik köpeğiyle otomobilde arama yaptı. 6 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, M.K. gözaltına alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK