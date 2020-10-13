6 kilo 450 gram esrarla yakalandı

BOLU'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 450 gram esrarla yakalanan M.K. (42) gözaltına alındı.

BOLU'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 450 gram esrarla yakalanan M.K. (42) gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları yol kontrolü sırasında bir otomobili durdurdu. Ekipler, narkotik köpeğiyle otomobilde arama yaptı. 6 kilo 450 gram esrar ele geçirildi, M.K. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK