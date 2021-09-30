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6. Kayseri Ulaşım Zirvesi yapıldı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
6. Kayseri Ulaşım Zirvesi yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından düzenlenen 6. Kayseri Ulaşım Zirvesi yapıldı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ tarafından düzenlenen 6. Kayseri Ulaşım Zirvesi yapıldı.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen zirveye, Türkiye'nin farklı illerinden ulaşım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi kişiler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, etkinlikteki konuşmasında, en deneyimli ulaşım uygulamaları yapan şehir olduklarını söyledi.

Kayseri'nin gelişip büyüdüğünü anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Biz 16 ilçe ile beraber hareket eden büyükşehir olarak konuşuluyoruz. Kırsal bölgedeki ulaşımı da asla göz ardı etmememiz gerektiğini de buradan hatırlatmak istiyorum. Bu bizim için de diğer şehirler için de önemli. Kayseri'de ulaşımın 3 boyutu var. Bunlardan birincisi minibüslerin otobüslere dönüşmesi, ikincisi raylı sistemin devreye girmesi, üçüncüsü de ulaşımın tek elden yönetilmesi. Bu üç güzel unsurun bir araya gelmesiyle ulaşımla ilgili güzellikler ortaya çıktı. Şimdi de pik saatleri dışında ara saatlerde gereksiz yere otobüslerimiz içinde 3-5 yolcuyla direkt gelsin istemiyoruz. Kayseri, çevre dostu bir şehir. Yüzde 40 civarında otobüsümüzün doğal gazla çalıştığını hatırlatmak isterim. Tramvay yolları da güzelleştirilerek uluslararası boyutta ödül almış oldu. Tramvay hattı uzunluğumuz da 38 kilometreye ulaştı. Şu anda 69 tramvayımız söz konusu ve buna 11 araç daha ekleyeceğiz. Bisiklet uygulamalarımızla ilgili de çalışma yapıyoruz. Çalışmalarımızla 9 bin ton karbon salınımını azaltıp, çevreye katkı sağlıyoruz."

Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) Bireysel Taşımacılık Grubu Başkanı ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ Genel Müdürü Feyzullah Gündoğdu da ulaşımın gelecekte farklı alanlarda gelişeceğini dile getirdi.

Ulaşımın artık 3 boyutlu yaşanmaya başlandığını anlatan Gündoğdu, uçan arabalar, uçan kaykay ve sürücüsüz, bağlantılı araçlar gibi ulaşım vasıtalarının yerlerini alacağını ifade etti.

Dijitalleşmeyle beraber yeni platformların ve uygulamaların sektörün gündeminde olduğunu aktaran Gündoğdu, şöyle devam etti:

"Artık sürdürülebilir şehirler gündemde. Eskiden problem oluştuğu andan sonra o problem çözülmeye çalışılıyordu. Şimdi dünyanın birçok noktasında sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı uygulanmaya başlandı. Artık araçla hareketlilik değil, yürüme işin içerisinde. '20 dakikalık şehir', '40 dakikalık şehir' kavramları ortaya çıktı. '20 dakikalık şehir'de 20 dakikalık yürüme mesafesinde alışveriş, okul, hastane gibi tüm ihtiyaçlarınızı karışlayabileceğiniz bir şehir algısı var. Burada amaç kaynak tasarrufu, çevreye salınım gibi etkenleri en aza indirmek. İnsanların ulaşım ihtiyacını daha da azaltmak."

Gündoğdu, ulaşımda finansman, hizmet kalitesi, sürdürülebilirlik, yasal ve yapısal problemlerin temel sorunlar olduğunu sözlerine ekledi.

6. Kayseri Ulaşım Zirvesi yapıldı

6. Kayseri Ulaşım Zirvesi yapıldı

6. Kayseri Ulaşım Zirvesi yapıldı

6. Kayseri Ulaşım Zirvesi yapıldı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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