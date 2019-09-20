6. kattan düşerek ölen Mehmet bebek toprağa verildi

20.09.2019 18:54

Tekirdağ'da 8 katlı bir apartmanın 6. katından düşerek hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebek, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



Geçtiğimiz günlerde Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 1 yaşındaki Mehmet Fatih Adal, annesi mutfakta iken 6. kattaki evlerinin penceresinden düşerek feci şekilde can vermişti. Minik bebeğin kahreden ölümü Adal ailesini yasa boğarken, minik Mehmet için Kapaklı Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kapaklı Müftüsü İsa Akdaş'ın kıldırdığı cenaze namazında baba Davut Adal fenalık geçirdi. Yakınları tarafından sakinleştirilen babanın feryadı yürekleri dağladı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet bebek Kapaklı Şehir Mezarlığı'na defnedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA