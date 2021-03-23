6. kattan düşerek hayatını kaybeden akademisyene son görev
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6. kattan düşerek hayatını kaybeden akademisyene son görev

23.03.2021 18:04 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:25

6. kattan düşerek hayatını kaybeden akademisyene son görev Geçtiğimiz gün, ikamet ettiği apartmanın 6. katından düşerek yaşamını yitiren Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Muradiye Camisindeki cenaze namazının ardından defnedildi.

6. kattan düşerek hayatını kaybeden akademisyene son görev

İZMİR - Geçtiğimiz gün, ikamet ettiği apartmanın 6. katından düşerek yaşamını yitiren Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, İzmir'in Buca ilçesinde bulunan Muradiye Camisindeki cenaze namazının ardından defnedildi.

Geçtiğimiz gün saat 13.30 sıralarında İzmir'in Buca ilçesi Atatürk Mahallesinde meydana gelen olayda Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. İbrahim Gündoğan, yaşadığı 10 katlı binanın 6. katından aşağıya düşerek hayatını kaybetti. Buca Muradiye Camisinde cenaze namazı kılınan akademisyen İbrahim Gündoğan, cenaze namazı sonrasında sevenlerinin gözyaşları arasında Bornova Hacılarkırı Mezarlığına defnedildi.

Doç. Dr. İbrahim Gündoğan'ın ölümünün intihar mı yoksa kaza mı olduğu bilinmezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

6. kattan düşerek hayatını kaybeden akademisyene son görev
6. kattan düşerek hayatını kaybeden akademisyene son görev
6. kattan düşerek hayatını kaybeden akademisyene son görev
6. kattan düşerek hayatını kaybeden akademisyene son görev

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT

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