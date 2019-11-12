6. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti
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6. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

Rize'de 6. Katın penceresinden düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

12.11.2019 19:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 19:05
6. kattan düşen kız çocuğu hayatını kaybetti

'de 6. Katın penceresinden düşen 4 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Ailenin yaklaşık 3 yıl önce oğullarının da aynı yerden düşerek öldüğü öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, Merkez Camiönü Mahallesi Bulvarı'ndaki bir apartmanın 6. katında oturan Medet, Emine H. çiftinin 4 yaşındaki kızı Fatma Nur H., pencereden düştü. Ağır yaralanan küçük Fatma Nur kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çiftin, Harun adlı çocuklarının da yaklaşık 3 yıl önce aynı yerden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. - RİZE

Kaynak: İHA
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