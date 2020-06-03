6. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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6. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

6. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti -Kardeşleri ile birlikte oynarken pencereden düştü -Bir kardeş pencereden düştü, diğeri de son anda yakalandı Kırıkkale'de kardeşleri ile birlikte oynarken bir apartmanın 6.

03.06.2020 21:59 | Son Güncelleme: 03.06.2020 22:04

6. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

-Kardeşleri ile birlikte oynarken pencereden düştü

-Bir kardeş pencereden düştü, diğeri de son anda yakalandı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de kardeşleri ile birlikte oynarken bir apartmanın 6. katındaki dairede pencereden beton zemine düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, akşam saat 19.50 sıralarında Kırıkkale merkez Hüseyin Kahya Mahallesindeki Turgut Reis Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 4 yaşındaki Mustafa Habibi, kardeşleri ile birlikte oynarken 6. katın penceresinden beton zemine düştü. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. O esnafa işi olan anne ise gözyaşları içinde çocuğunu uzaktan izlerken komşuları sakinleştirdi. Polis, olayın yaşandığı alanda şerit çekerek tahkikata başladı. Çocuğun cesedi Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Minik çocuğun kardeşleri ile birlikte oynarken beton zemine düştüğünü ifade eden Murat Oflaz, diğer kardeşinin de düşmekten son anda kurtulduğunu söyledi.

6. kattan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kaynak: İHA

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