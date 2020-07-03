6. kattan atlama anı kameralara yansıdı 6. kattan atlama anı kameralara yansıdı -Virüsten korunmak için taktığı maskeyle ölüme atladı Adıyaman'da, 9.katlı bir binanın 6.katından kendisini aşağıya atan kişinin atlama anı kameralara saniye saniye yansıdı.

6. kattan atlama anı kameralara yansıdı

-Virüsten korunmak için taktığı maskeyle ölüme atladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 9.katlı bir binanın 6.katından kendisini aşağıya atan kişinin atlama anı kameralara saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 57 yaşındaki Fevzi Akbilek, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği yakınlarında bulunan ve yapımı devam eden 9 katlı bir binanın 6.katına çıktı. Burada kendisini fark eden vatandaşlar polis ekiplerini arayarak intihar ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri 6.katta doğru merdivenlerden çıktığı esnada Akbilek kendisini aşağıya attı. Akbilek'in atlama anı amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Akbilek'in atlama esnasında yüzüne taktığı maske ise dikkatlerden kaçmadı. Yere düşen Akbilek, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fevzi Akbilek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akbilek'in yaklaşık 40 yıldır İstanbul'da yaşadığı ve 20 gün önce Adıyaman'a geldiği öğrenildi. Akbilek'in aynı zamanda psikolojik sorunlarının olduğu atladığı inşaata birkaç gün önce yine çıktığı ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA