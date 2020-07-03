6. kattan atlama anı kameralara yansıdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

6. kattan atlama anı kameralara yansıdı

6. kattan atlama anı kameralara yansıdı -Virüsten korunmak için taktığı maskeyle ölüme atladı Adıyaman'da, 9.katlı bir binanın 6.katından kendisini aşağıya atan kişinin atlama anı kameralara saniye saniye yansıdı.

03.07.2020 19:11 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:25

6. kattan atlama anı kameralara yansıdı

-Virüsten korunmak için taktığı maskeyle ölüme atladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 9.katlı bir binanın 6.katından kendisini aşağıya atan kişinin atlama anı kameralara saniye saniye yansıdı. Hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen 57 yaşındaki Fevzi Akbilek, Atatürk Bulvarı Adıyaman Valiliği yakınlarında bulunan ve yapımı devam eden 9 katlı bir binanın 6.katına çıktı. Burada kendisini fark eden vatandaşlar polis ekiplerini arayarak intihar ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri 6.katta doğru merdivenlerden çıktığı esnada Akbilek kendisini aşağıya attı. Akbilek'in atlama anı amatör kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Akbilek'in atlama esnasında yüzüne taktığı maske ise dikkatlerden kaçmadı. Yere düşen Akbilek, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Fevzi Akbilek yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akbilek'in yaklaşık 40 yıldır İstanbul'da yaşadığı ve 20 gün önce Adıyaman'a geldiği öğrenildi. Akbilek'in aynı zamanda psikolojik sorunlarının olduğu atladığı inşaata birkaç gün önce yine çıktığı ve polis ekipleri tarafından ikna edilerek aşağıya indirildiği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

6. kattan atlama anı kameralara yansıdı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor Haber
Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti Haber
8 aylık hamile kadın, ikinci bir kadınla evlenen kocasının cinsel organını kesti
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı Haber
Macaristan, Türkiye'yi güvenli ülkeler listesine aldı
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu Haber
Muş'ta 50 milyon yıllık fosiller bulundu
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı Haber
Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Son Dakika: Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki meydana gelen patlamada 4 vatandaşımız öldü, 3 vatandaşımız kayıp
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Her sabah içiyorum' dediği dut pekmezinin satışları patladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Boşa akan maden suyu kaynağını değerlendirmek için kurulan fabrika 30 ülkeye ihracat yapıyor
Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan Escobar, 26 yıl önce silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Dünya Kupası'nda kendi kalesine gol atan Escobar, 26 yıl önce silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
ABD'nin 'Müze olsun' çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Atatürk aleyhine paylaşım yapan jandarma astsubay görevinden uzaklaştırıldı
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Yunan basınından dikkat çeken analiz: Türkiye'den öğreneceklerimiz var
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından uzman isim uyardı: Bölge ciddi tehlikeyle karşı karşıya
Havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından uzman isim uyardı: Bölge ciddi tehlikeyle karşı karşıya
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
2 gün önce istifası geri çevrilen Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek kovuldu
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı
20 gün arayla aynı sayılarla Sayısal Loto'dan ikramiye kazanan talihli ortaya çıktı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Esra Albayrak Devlet Bahçeli Emmanuel Macron Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ozan Güven Hülya Avşar Ezgi Eyüboğlu
Spor Ali Palabıyık Ivan Obradovic İbrahim Üzülmez Robert Prosinecki Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Tbmm Sakarya Patlama Ozan Güven
Şu an buradasınız: 6. kattan atlama anı kameralara yansıdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 19:56:04. #1.14#
title