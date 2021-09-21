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6 katlı iş merkezinin terasında yangın

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Haberler | Güncel
6 katlı iş merkezinin terasında yangın

GAZİANTEP'te 6 katlı iş merkezinin terasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

GAZİANTEP'te 6 katlı iş merkezinin terasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde İncilipınar'daki 6 katlı iş merkezinin terasında çıktı. Tadilat sırasında elektrik panosundan çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı düşünülen yangını gören iş yeri çalışanları, dışarıya çıkıp itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.


6 katlı iş merkezinin terasında yangın

6 katlı iş merkezinin terasında yangın

6 katlı iş merkezinin terasında yangın

6 katlı iş merkezinin terasında yangın

6 katlı iş merkezinin terasında yangın

6 katlı iş merkezinin terasında yangın

6 katlı iş merkezinin terasında yangın

6 katlı iş merkezinin terasında yangın

Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Son Dakika Haberleri
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Haber: 6 katlı iş merkezinin terasında yangın - Haberler
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