6 Katlı Binanın Son Katı ve Çatısı Alev Alev Yandı (2)

YANGIN ELEKTRİK SOBASINDAN ÇIKTI İDDİASI

Samsun'da 6 katlı binada çıkan yangın itfaiyenin çalışması sonucunda söndürüldü. İddiaya göre, binanın 6'ncı katında Suriye uyruklu 4 kişinin yaşadığı evde bulunan elektrik sobasının açık bırakılması nedeniyle yangın meydana geldi. Yangın nedeniyle binada evleri bulunan vatandaşlar korkulu dolu anlar yaşadı. Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alev alev yanan binanın yan tarafındaki evde yaşayan Özcan Yegen, "Çocuklar yangın var diye bağırınca uyandık ve itfaiyeye haber verdik. Suriyeliler elektrikli sobayı açık bırakmışlar, ondan dolayı yangın çıktı. Çatı ve yandaki ev yandı, az kalsın biz de yanıyorduk" dedi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.