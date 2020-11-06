6 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

6 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

06.11.2020 09:27 | Son Güncelleme: 06.11.2020 09:31
6 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

Bayram Bektaş: Kayseri'deki yıpratma politikası çok cahilce, çok amatörce şeyler"Kayserispor'da bu kadar beklenti olmasının başka amacı var, amaçları farklı""Kazansak da kaybetsek de sürekli eleştirildik""Şenol hocayla çalışmak bile bir mutluluk""Şenol hocamız ve Fatih hocamız...

Bayram Bektaş: Kayseri'deki yıpratma politikası çok cahilce, çok amatörce şeyler

"Kayserispor'da bu kadar beklenti olmasının başka amacı var, amaçları farklı"

"Kazansak da kaybetsek de sürekli eleştirildik""Şenol hocayla çalışmak bile bir mutluluk""Şenol hocamız ve Fatih hocamız çok başarılılar""Milli takımdan Kayserispor'a gittiğimden dolayı üzgün değilim"

"Bu maçları baz alarak milli takımı eleştirmeye hakkımız yok""Avrupa'da bir üst tura çıkacağız""Türk oyunculara yönelmek için bu kural yapılmak zorunda""Sergen hoca da benim yaşadığımı yaşıyor, zaman tanınması lazım""Resmi olarak hiçbir takımdan teklif gelmedi""İnsan yediği kaba pisler mi?""SÖZDE ŞİKE" DAVASI09.00 "Futbolda Sözde Şike" davası Çağlayan Adliyesi'nde görülmeye devam edecek.SÜPER LİG20.00 Gaziantep FK - BeşiktaşTÜRKİYE KUPASI14.30 Ziraat Türkiye Kupası'nda 4'üncü eleme turu kura çekimi yapılacak.GALATASARAY11.30 Sarı-kırmızılı takım, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇESarı-lacivertli ekip, İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın çalışmalarını tamamlayacak.TRABZONSPORBordo-mavililer Antalya kampında Aytemiz Alanyaspor müsabakası öncesi son antrenmanını yapacak.TFF 1'İNCİ LİG19.00 Altay - BalıkesirsporBASKETBOLEuroLeague20.45 Fenerbahçe Beko - BC KhimkyVOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi13.00 Beşiktaş - Sarıyer Bld.16.00 Sistem9 Yeşilyurt -  Fenerbahçe OpetChallenge Cup (Erkekler)

17.30 Hapoel Kfar Saba - Halkbank


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Suluova'da 6 milyonluk dev spor kompleksinde sona gelindi
Son dakika haberleri: Suluova'da 6 milyonluk dev spor kompleksinde sona gelindi
Kahta 02 Spor 1 0 Karaman Bld. Spor
Kahta 02 Spor 1 0 Karaman Bld. Spor
'Pandemide spor ile güçlü kal' temalı spor festivali başladı
"Pandemide spor ile güçlü kal" temalı spor festivali başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum İlham Aliyev Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Halil Sezai Yıldız Tilbe Yonca Evcimik
Spor Fatih Terim Eddie Newton Mbaye Diagne Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 6 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 09:38:04. #1.15#
title