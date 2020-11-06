6 Kasım Cuma DHA Spor Gündemi

Bayram Bektaş: Kayseri'deki yıpratma politikası çok cahilce, çok amatörce şeyler"Kayserispor'da bu kadar beklenti olmasının başka amacı var, amaçları farklı""Kazansak da kaybetsek de sürekli eleştirildik""Şenol hocayla çalışmak bile bir mutluluk""Şenol hocamız ve Fatih hocamız...