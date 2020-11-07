6 Kasım 2020 Haberleri
07.11.2020 01:15 | Son Güncelleme: 07.11.2020 01:20
6 Kasım 2020 Manşet Haberleri.
- Tarihi seçim ABD halkını ikiye böldü! Trump ve Biden destekçileri karşıt protestolar düzenledi
- ABD Başkanı Trump, geride olduğu seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak
- Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti! Anlaşma iptal edildi
- Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı
- Sergen Yalçın'dan oyuncularına veryansın: Üç kere geliyorlar ikisi gol oluyor
- Trump'a içeriden ağır darbe! ABD Başkanı'nın 'hileli seçim' iddiasına Cumhuriyetçi siyasetçiler tepki gösterdi
- Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın
- Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir ve F.Bahçe maçlarında cezalı duruma düştü
- Koronavirüsün çıkış noktası Çin, 8 devletin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı
- Rusya'da bir gök taşının düşme anı amatör kameralara yansıdı
- Fransa'da salgının başından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi
- Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı
- Son Dakika: Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep'e 3-1 mağlup oldu
- Başkanlık yarışında geride olan Trump'tan yeni açıklama: Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim
- Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden 14 yaşındaki Semir'in hayali aşçılıktı
- Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı
- İngiliz model Katie Price, sevgilisiyle denizde aşka geldi! Samimi anlar objektiflere yansıdı
- Gaziantepli futbolcular, Beşiktaş maçında attıkları golü Ayda ile Elif'e adadı
- ABD Gizli Servisi, Başkan Adayı Joe Biden'ın güvenliğini artırmayı planlıyor
- Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı
- 'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı
- Başkanlık seçiminde Trump ve Biden zafere nasıl ulaşır? İşte olası senaryolar
- Prof. Dr. Güner Sönmez, koronadan ölüm riskinin nasıl arttığını açıkladı: Yüksek viral yük, ölüm riskini artırır
- Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı
- Antrenmanda sakatlanan Fenerbahçeli Sosa, maç kadrosundan çıkarıldı
- 3 yaşındaki çocuk seyir halindeki araçtan düştü! Feci kaza kameralara böyle yansıdı
- Depreme bile gerek yok! 10 bin kişi ölümle burun buruna yaşıyor
- Son Dakika: Türkiye'de 6 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 83 kişi vefat etti, 2436 yeni hasta tespit edildi
- Son Dakika: ABD seçimlerinde belirsizlik! Biden'ın az farkla önde olduğu Georgia'da oylar yeniden sayılacak
- Metrobüste cinsel saldırı davasında savcı mütalaasını açıkladı: Şahsa ait iç çamaşırı ve pantolonda sperm hücreleri tespit edildi
- Fenerbahçeli Caner Erkin, 3 yıl sonra A Milli Takım'ın aday kadrosuna seçildi
- Meteoroloji'den 13 il için sağanak yağış uyarısı
- Gaziantep FK maçına saatler kala Beşiktaşlı Necip Uysal kadrodan çıkarıldı
- Trump'ın danışmanları ikiye bölündü! Bir grup yarıştan çekilmek isterken, diğer grup 'mücadele edelim' diyor
- Biden'ın evinin bulunduğu bölgede 'hava sahasına kısıtlama' getirildi
- ABD'li komutan, sosyal medyadan terör örgütüne övgüler yağdırdı
- Son Dakika: İzmir'de uzaktan eğitim bir hafta daha uzatıldı
- Alacaklarını alamayan inşaat şirketi, Barcelona'yı iflas talebiyle mahkemeye verdi
- Bu acıya yürek dayanmaz! Baba ve oğlu, 6 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti
- Yusuf Yazıcı, UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi