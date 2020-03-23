6 KAPLAN STA Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi 6 KAPLAN STA Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi Savunma Sanayi Başkanlığı, Silah Taşıyıcı Araçlar Projesinde 6 KAPLAN STA'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

6 KAPLAN STA Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

ANKARA - Savunma Sanayi Başkanlığı, Silah Taşıyıcı Araçlar Projesinde 6 KAPLAN STA'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Savunma Sanayi Başkanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden STA projesi kapsamında yapılan teslimatlara ilişkin Paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Silah Taşıyıcı Araçlar-STA Projesinde ilk araçların tesliminin ardından, seri üretim dönemindeki teslimatlara da başlandı. 6 adet KAPLAN STA, KKK'ya teslim edildi" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda, Proje kapsamında FNSS Savunma tarafından toplam 260 KAPLAN ve PARS üretileceği de kaydedildi.

Paylaşımda, STA'lara ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: İHA