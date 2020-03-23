6 KAPLAN STA Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
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6 KAPLAN STA Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

6 KAPLAN STA Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi Savunma Sanayi Başkanlığı, Silah Taşıyıcı Araçlar Projesinde 6 KAPLAN STA'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

23.03.2020 11:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:27
6 KAPLAN STA Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

6 KAPLAN STA Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

ANKARA - Savunma Sanayi Başkanlığı, Silah Taşıyıcı Araçlar Projesinde 6 KAPLAN STA'nın Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini bildirdi.

Savunma Sanayi Başkanlığı, resmi Twitter hesabı üzerinden STA projesi kapsamında yapılan teslimatlara ilişkin Paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Silah Taşıyıcı Araçlar-STA Projesinde ilk araçların tesliminin ardından, seri üretim dönemindeki teslimatlara da başlandı. 6 adet KAPLAN STA, KKK'ya teslim edildi" ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca paylaşımda, Proje kapsamında FNSS Savunma tarafından toplam 260 KAPLAN ve PARS üretileceği de kaydedildi.

Paylaşımda, STA'lara ilişkin görüntülere de yer verildi.

6 KAPLAN STA Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

6 KAPLAN STA Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

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