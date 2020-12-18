6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza
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6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza

18.12.2020 10:03 | Son Güncelleme: 18.12.2020 10:07
6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza

BURSA'da polis ekiplerince düzenlenen baskında, bir dernekte kumar oynayan 14 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 44 bin 100 TL ceza uygulandı.

BURSA'da polis ekiplerince düzenlenen baskında, bir dernekte kumar oynayan 14 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için toplam 44 bin 100 TL  ceza uygulandı. Derneğin bulunduğu apartmanın içinin ve dışının toplam 6 kamerayla izlenerek polis baskınına karşı önlem alındığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Odunluk Mahallesi Sanayi Caddesi'nde bulunan bir dernekte, kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, derneğin bulunduğu adrese gitti. Ekipler, apartmanın çatı katında ve koridorda 6 kişinin olduğunu gördükten sonra derneğin bulunduğu dairenin zilini çaldı. Ancak kapıyı kimse açmadı. Bunun üzerine gerekli yasal izinleri alan polis ekipleri, çağırdıkları çilingire kapıyı açtırdı. 1'i kadın 8 kişinin olduğu dernekte yapılan aramada, çok sayıda iskambil kağıdı ve kumar pulları bulundu. İnceleme sırasında dairenin 6 kamerayla izlendiği tespit edildi. İçerdekilerin kameralarla polisi fark ettikleri ancak dışarı çıkamadıkları öğrenilirken, 14 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer liradan toplam 44 bin 100 TL ceza uygulandı. Dernek yöneticileri hakkında ise 'kumar oynanması için yer temin ettikleri' suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.


6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza
6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza
6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza
6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza
6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza
6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza
6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza
6 kamerayla önlem alınan dernekte kumara 44 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

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