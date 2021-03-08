6. İstanbul Publishing Fellowship yarın başlıyor

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "İstanbul Publishing Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcı Profesyonel Buluşmaları)", 9 ve 11 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen "İstanbul Publishing Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcı Profesyonel Buluşmaları)", 9 ve 11 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, bu yıl salgın koşulları sebebiyle bir dizi yenilik yapılan programa, 60 ülkeden 345 yayımcı katılacak.

Tüm dünyadan yayımcıları her yıl İstanbul'a taşıyan İstanbul Publishing Fellowship organizasyonu, 9-11 Mart arasında bu yıl bir dizi yenilikle yayıncılarla bir araya gelecek.

Salgın koşulları göz önünde bulundurularak bu yıl karma bir şekilde yapılması kararlaştırılan organizasyonda hem çevrim içi görüşmeler gerçekleştirilecek hem de sınırlı sayıda katılımcı ile sağlık koşullarının sağlandığı fiziki görüşmeler yapılacak.

Programa bu yıl 120 ülkeden 869 başvuru gerçekleşirken yurt içinden ise 147 başvuru yapıldı.

İstanbul Publishing Fellowship Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 60 ülkenin başvurusu onaylandı ve 140'ı yerli olmak üzere 345 yayımcının katılımı kabul edildi.

Yurt dışından 90'ı aşkın katılımcı İstanbul'da yüz yüze görüşmeler için bulunacakken 80 kadar yayımcı ise etkinliğe çevrim içi katılacak.

Bu yılın odak ülkesi Azerbaycan

Program kapsamında bu yıl ilk kez bir ülkenin yayıncılığının ve edebiyatının merkeze alınarak tematik bir şekilde işleneceği "odak ülke" çalışması olacak.

Bu düşünceden hareketle Türkçenin köklü bir dil olduğunu tanıtmak ve uluslararası ilgi uyandırma amacıyla 6. İstanbul Publishing Fellowship'in odak ülkesi Azerbaycan seçildi.

Azerbaycanlı yayıncıların yanı sıra şair ve yazarların konuk edildiği programda Azerbaycan edebiyatı ve yansımaları ile ilgili birçok seminer ve etkinlik gerçekleştirilecek.

İlk kez "Telif Ödülleri" verilecek

Yine bu yıl ilk kez uygulanacak bir diğer uygulama ile yayıncılık dünyasında etkili görülen kurumlara verilecek "İstanbul Telif Ödülleri" sahiplerini bulacak.

Türkçeden yabancı dillere telif alışverişini teşvik ederek sektörün gelişimine, kültürel iş birliğine ve tanıtımına katkıda bulunmak, telif çalışmalarını teşvik etmek ve başarıları ödüllendirmek amacıyla İstanbul Valiliğinin himayesinde "İstanbul Telif Ödülleri" verilecek.

İstanbul Ticaret Odasının da katkı sunduğu ödül için, 26 ülkeden 52 başvuru gerçekleşti.

İstanbul Telif Ödülleri seçici kurulu yarışmaya başvuran yayınevleri ile ilgili değerlendirme yapacak. Sıralamaya giren ilk üç yayınevi arasından birinciye 10 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye ise 4 bin dolar değerinde telif alışverişinde kullanılacak çek verilecek. Yarışmada ayrıca İstanbul Ticaret Odası özel ödülü de olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı