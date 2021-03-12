6. İstanbul Publishing Fellowship sona erdi

Her yıl yayımcılık dünyasını İstanbul'da buluşturan "6. İstanbul Publishing Fellowship" programı, 3 gün süren etkinliklerin ardından sona erdi.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, bu yıl salgın koşulları gözetilerek gerçekleştirilen programda, odak ülke çalışmaları ve İstanbul Telif Ödülleri ilgi gördü.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği tarafından düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleri ile yürütülen Basın Yayın Birliği, İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odasının da katkı sunduğu projeye, bu yıl 60 ülkeden 345 yayımcı katıldı.

Telif ve çeviri görüşmelerinin gerçekleştirildiği 3 günlük programda, salgın döneminde yayıncılığın seyri, çeviri destek programları, dünya edebiyatındaki yeni telifler gibi konular masaya yatırıldı. Konuyla ilgili fiziki ve çevrim içi seminerler de düzenlendi.

Azerbaycan edebiyatı ve yayımcılığı konuşuldu

Bu yıl organizasyonun getirdiği yeniliklerden olan "odak ülke" çalışmaları kapsamında Azerbaycan edebiyatı ve yayımcılığı da merkeze alındı.

Türkçenin ne denli köklü bir dil olduğunu tanıtmak ve uluslararası ilgi uyandırmak amacıyla Azerbaycan'ın konuk edildiği programa, Azerbaycanlı yayımcılar, şair ve yazarlar katıldı.

Konuyla ilgili "Azerbaycan Edebiyatı ve Dünya Dillerine Tercümesi" ve "Gerçek Kurmacayla Buluşunca: Çingiz Abdullayev" başlıklı oturumalar gerçekleştirildi.

Programda, dünyaca ünlü Azerbaycanlı yazar Çingiz Abdullayev'in yanı sıra son yıllarda ilgi çeken yazar Azad Ağaoğlu da konuklar arasında yer aldı.

Odak ülke Azerbaycan çalışmaları kapsamında ayrıca Azerbaycan müzikleriyle gerçekleştirilen mini bir konser ile milli damak lezzetleri ile ilgili ikramlar da katılımcılarına beğenisine sunuldu.

İstanbul Telif Ödülleri verildi

Türkçeden yabancı dillere telif alışverişini teşvik ederek sektörün gelişimine, kültürel iş birliğine ve tanıtımına katkıda bulunmak, telif çalışmalarını teşvik etmek ve başarıları ödüllendirmek amacıyla İstanbul Valiliğinin himayesinde bu yıl ilk kez İstanbul Telif Ödülleri verildi.

İstanbul Ticaret Odasının da katkı sunduğu ve 26 ülkeden 52 başvuru alan İstanbul Telif Ödülleri'nde birincilik ödülünün sahibi Lübnan'daki Digital Future Ltd.'den Mohammad Khatip oldu.

İkincilik ödülünü Azerbaycan'daki Qanun Yayınevi'nden Shahbaz Khudoghlu alırken, üçüncülük ödülüne Katar'daki Hamad bin khalifa Üniversitesi Yayınları'ndan Bachar Chebaro değer görüldü.

Sıralamaya giren ilk üç yayınevi arasından birinciye 10 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye ise 4 bin dolar değerinde telif alışverişinde kullanılacak çek verildi.

Yarışmada ayrıca İstanbul Ticaret Odası özel ödülünü Kosova'daki N.t.sh. Pena'dan Mensur Bytyqi, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) özel ödülünü de Yunanistan'daki Vakxikon Yayınları'ndan Nestoras Poulakos adına Nazlı Berivan Ak aldı.

"Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi

Organizasyonun ikinci gününde Türkiye Basım Yayın Meslek Birliğinin projelendirdiği ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteklediği "Korsan Kitaba Hayır Resim Yarışması"nın ödül töreni düzenlendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı'nın katılımı ile gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye giren öğrencilere, okullara ve öğretmene ödülleri takdim edildi.

Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımı, uluslararası alanda kendine yer bulması adına yayımcılık açısından kapı aralayan programın gelecek yıllarda da yeni tema ve konuklarla yine yayımcılığın kalbini İstanbul'a taşıması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı