6. İstanbul Publishing Fellowship katılımcıları belli oldu
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6. İstanbul Publishing Fellowship katılımcıları belli oldu

27.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:31
6. İstanbul Publishing Fellowship katılımcıları belli oldu

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen İstanbul Publishing Fellowship programına kabul edilen katılımcılar açıklandı.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından düzenlenen İstanbul Publishing Fellowship programına kabul edilen katılımcılar açıklandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle yürütülen Basın Yayın Birliği, İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası'nın katkı sunduğu proje bu yıl, 9-10-11 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek.

Karşılıklı iş birliğinin artırılması ve İstanbul'un bir telif marketi haline getirilmesi amacıyla 6'ncısı düzenlenecek programda, 170'i yabancı 130'u yerli olmak üzere 300 yayımcı bir araya gelecek.

Pandemi koşulları sebebiyle hibrit bir yapıda gerçekleştirilecek organizasyona yurt dışından 90 katılımcı İstanbul'da yüz yüze görüşmeler için bulunacakken 80 yayımcı ise çevrim içi katılacak. Yüz yüze görüşmek isteyenler için randevu sistemi 15 Şubat'ta başlayacak.

Bu yılın "odak ülke"si Azerbaycan

Tüm dünyadan yayımcıları her yıl İstanbul'da buluşturan organizasyonda, bu yıl ilk kez bir ülkenin yayıncılığı ve edebiyatı merkeze alınarak tematik bir şekilde işlenecek.

Türkçe'nin ne denli köklü bir dil olduğunu tanıtmak ve uluslararası bir ilgi uyandırma amacıyla 6. İstanbul Publishing Fellowship'in "odak ülke"si Azerbaycan seçildi.

Türkçeden yabancı dillere telif alışverişini teşvik ederek sektörün gelişimine, kültürel işbirliğine ve tanıtımına katkıda bulunmak, telif çalışmalarını teşvik etmek ve başarıları ödüllendirmek amacıyla bu yıl ilk kez İstanbul Telif Ödülleri verilecek.

Sıralamaya giren ilk üç yayınevi arasından birinciye 10 bin dolar, ikinciye 6 bin dolar, üçüncüye ise 4 bin dolar değerinde telif alışverişinde kullanılacak çek verilecek.

Yurt dışından yayınevleri ödüle başvurmak için "http://copyrightawards.istanbul/" adresinden 19 Şubat'a kadar başvuruda bulunabilecekler.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Türkyılmaz

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