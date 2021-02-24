"6. İstanbul Publishing Fellowship", 9 Mart'ta başlayacak

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "İstanbul Publishing Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcı Profesyonel Buluşmaları)", 9 ve 11 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen "İstanbul Publishing Fellowship (Uluslararası İstanbul Yayımcı Profesyonel Buluşmaları)", 9 ve 11 Mart tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, bu yıl salgın koşulları sebebiyle hibrit bir yapıda yapılacak organizasyona, 170'i yabancı 130'u yerli olmak üzere 300 yayımcı katılacak.

Tüm dünyadan yayımcıları her yıl İstanbul'a taşıyan İstanbul Publishing Fellowship organizasyonu, 9-11 Mart arasında bu yıl bir dizi yenilikle yayıncılarla bir araya gelecek.

Salgın koşulları göz önünde bulundurularak bu yıl karma bir şekilde yapılması kararlaştırılan organizasyonda hem çevrim içi görüşmeler gerçekleştirilecek hem de sınırlı sayıda katılımcı ile sağlık koşullarının sağlandığı fiziki görüşmeler planlanıyor.

Programa bu yıl, 121 ülkeden 869 yayımcı, yurt içinden ise toplam 153 başvuru yapıldı. Yurt dışından 90'ı aşkın katılımcı İstanbul'da yüz yüze görüşmeler için bulunacakken, 80 kadar yayımcı ise çevrim içi programa katılacak.

Basın Yayın Birliği, İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odasının da katkı sunduğu projede, bu yıl yayımcılık dünyasında yaşanan son gelişmeler, salgın sürecinde yayımcılığın seyri, dijitale dönüş, çevrim içi kitap satış modelleri ve Türk edebiyatının dünya genelindeki yayılışı, dünya edebiyatındaki yeni telifler ve uluslararası pazarlarda bulduğu karşılıklar, iptal edilen uluslararası kitap fuarlarının çevrim içi fuar tecrübeleri gibi konular ele alınacak.

Bu yılın odak ülkesi Azerbaycan

Program kapsamında bu yıl ilk kez bir ülkenin yayıncılığının ve edebiyatının merkeze alınarak tematik bir şekilde işleneceği "odak ülke" çalışması olacak.

Bu düşünceden hareketle Türkçenin köklü bir dil olduğunu tanıtmak ve uluslararası ilgi uyandırma amacıyla 6. İstanbul Publishing Fellowship'in odak ülkesi Azerbaycan seçildi.

Konuyla ilgili iki ülke yetkilileri arasında devam eden çalışmalar, yayıncılık bağlarının güçlendirilmesi ve gerçekleştirilecek organizasyonlar temelinde şekillenecek. Azerbaycan yayıncılığı ve edebiyatı merkeze alınarak düzenlenecek etkinlikler, yetkili isimler tarafından sağlanacak.

İlk kez "Telif Ödülleri" verilecek

Yine bu yıl ilk kez uygulanacak bir diğer uygulama ise yayıncılık dünyasında etkili görülen kurumlara verilecek "İstanbul Telif Ödülleri" sahiplerini bulacak.

Türkçeden yabancı dillere telif alışverişini teşvik ederek sektörün gelişimine, kültürel iş birliğine ve tanıtımına katkıda bulunmak, telif çalışmalarını teşvik etmek ve başarıları ödüllendirmek amacıyla İstanbul Valiliğinin himayesinde "İstanbul Telif Ödülleri" verilecek.

İstanbul Ticaret Odasının da katkı sunduğu ödül için, 26 ülkeden 52 başvuru gerçekleşti.

İstanbul Telif Ödülleri seçici kurulu yarışmaya başvuran yayınevleri ile ilgili değerlendirme yapacak. Sıralamaya giren ilk üç yayınevi arasından birinciye 10 bin, ikinciye 6 bin, üçüncüye ise 4 bin dolar değerinde telif alışverişinde kullanılacak çek verilecek. Yarışmada ayrıca İstanbul Ticaret Odası özel ödülü de olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı