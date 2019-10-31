"6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu (2)

"6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu (2)

Konferanstan genel görüntüler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.

31.10.2019 10:04

Konferanstan genel görüntüler

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.

Kaynak: AA

VİDEO: "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu (2)
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