"6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" - BM Genel Sekreteri Guaterres (1)
BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres'in konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.
31.10.2019 10:33
BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres'in konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.
Kaynak: AA
VİDEO: "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" - BM Genel Sekreteri Guaterres (1)