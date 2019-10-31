"6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" - BM Genel Sekreteri Guaterres (2)

"6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" - BM Genel Sekreteri Guaterres (2)

BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres'in konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.

31.10.2019 10:24

BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres'in konuşması İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve BM Genel Sekreteri Antonio Guaterres, "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı"na katıldı.

Kaynak: AA

VİDEO: "6. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" - BM Genel Sekreteri Guaterres (2)
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et