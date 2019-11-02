02.11.2019 19:14

6'ıncı Milas Zeytin Hasat Şenliği gerçekleştirildi

ANKARA - 11 Milyon zeytin ağacı ile ülkemiz zeytin ağaç varlığının yüzde 10'una sahip olan ve Aydın'dan sonra Türkiye'de zeytin varlığı bakımından ikinci sırada yer alan Muğla'da 'Zeytin Hasat Şenliği' gerçekleştirildi.

Muğla'daki 17 milyon zeytin ağacının 11 milyonunu barındıran Milas ilçesinde gerçekleşen Hasat Şenliği'ne Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli de telefondan canlı bağlantı yaparak katıldı.

Dane zeytin 2019 rekoltesi 1 milyon 525 bin ton

Milas'ı bir "Zeytin Üssü" olarak tanımlayan Bakan Pakdemirli, 6'ıncı Zeytin Hasat Şenliği'nin bereketli olması temennisinde bulunarak, zeytin ve zeytinyağına ilişkin 2019 rekoltesini hatırlattı. Pakdemirli, "sofralık zeytin üretiminde 415 bin ton, Yağlık Zeytin Üretiminin 1 milyon 110 bin ton olmak üzere, toplam dane zeytin üretiminin 1 milyon 525 bin ton ve Zeytinyağı üretiminin ise 225 bin ton olacağını daha önce açıklamıştık" dedi.

Hastalık ve zararlılar gibi sorunlar yaşanmadığı için zeytinyağının bu sene kaliteli olacağı ve dış pazar için avantaj oluşturacağını da belirten Bakan Pakdemirli, "Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı üretiminde marka ülke olması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu.

Sofralık zeytin ihracatı 142 milyon dolar oldu

Zeytine ilişkin 2018 - 2019 ihracat rakamlarını da paylaşan Pakdemirli, "2018 - 2019 üretim sezonunda ülkemizin sofralık zeytin ihracatı, önceki döneme göre yüzde 11 artarak 142 milyon dolara yükseldi. Sofralık zeytinde ihracat sezonunun başladığı 1 Ekim 2018'den, sona erdiği 30 Eylül 2019'a kadar, 100'den fazla ülkeye 142 milyon 110 bin dolar değerinde 91 bin ton zeytin gönderdik. Türkiye bir önceki dönem 127 milyon dolarlık zeytin ihracatı gerçekleştirmişti. Böylece bu sezon ki zeytin ihracatı geçen döneme oranla yüzde 11 arttı, miktar bazındaki artış oranı ise yüzde 34 oldu" dedi.

Dane zeytinin kilogramına, fark ödeme desteği kapsamında 15 kuruş prim verileceğini de hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Ülkemiz için stratejik öneme sahip bir ürünü başıboş bırakmayız" diyerek, bir kez daha Hasat Şenliğinin hayırlı ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA