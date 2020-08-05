6 ile müftü ataması yapıldı
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6 ile müftü ataması yapıldı

MÜFTÜ atamalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

6 ile müftü ataması yapıldı
05.08.2020 03:52 | Son Güncelleme: 05.08.2020 03:52

MÜFTÜ atamalarına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Resmi Gazete'de yer alan karara göre; 6 ile yeni müftü ataması yapıldı. Ordu Müftülüğüne Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, Mardin Müftüğüne Sinop Müftüsü Ali Haydar Çelik, Sinop Müftülüğüne Mustafa Düzgüney, Edirne Müftülüğüne Muş Müftüsü Alettin Bozkurt, Muş Müftülüğüne Lütfü İmamoğlu, Kastamonu Müftüğüne ise Mustafa Bilgiç atandı. 


Kaynak: DHA

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