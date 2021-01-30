6 ildeki 8 turizm merkezinin "Turizm Merkezi" statüsü iptal edildi
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6 ildeki 8 turizm merkezinin "Turizm Merkezi" statüsü iptal edildi

30.01.2021 18:29 | Son Güncelleme: 30.01.2021 18:34
6 ildeki 8 turizm merkezinin

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, 8 turizm merkezinin "Turizm Merkezi" statüsü iptal edildi.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan karara göre, 8 turizm merkezinin "Turizm Merkezi" statüsü iptal edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre "Turizm Merkezi" statüsü iptal edilen yerler şöyle:  

Bolu Karacasu Termal Turizm Merkezi

Giresun Aksu Turizm Merkezi

Isparta Merkez Gülpark Turizm Merkezi

Manisa-Demirci-Hisar Termal Turizm Merkezi

Manisa-Kula-Emir Termal Turizm Merkezi

Ordu-Fatsa-Çerkezler Turizm Merkezi

Trabzon Araklı Pazarcık Yaylası Turizm Merkezi

Trabzon Araklı Yeşilyurt Yılantaş Yaylası Turizm Merkezi

Kaynak: Tourism Today

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