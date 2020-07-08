6 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 24 gözaltı Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin liderliğinde yasa dışı bahis oynatan 24 kişi gözaltına alındı.

Antalya merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin liderliğinde yasa dışı bahis oynatan 24 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında 16 farklı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan, 4 milyon TL haksız kazanç elde eden ve bu parayı bitcoin aracılığıyla dijital paraya çeviren şahıslara yönelik çalışma yaptı. Antalya merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Konya ve Hatay illerinde M.Y'nin liderliğinde faaliyet gösteren 24 şüpheli, yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan operasyonda çok sayıda dijital materyal, para sayma makinası, 30 bin 385 TL, 2 bin 150 dolar, 500 euro, 1 adet silah ve 180 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemleri tamamlanan 6 zanlı serbest bırakılırken, 18'i ise adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 11'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA