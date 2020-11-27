Son dakika haberleri: 6 ilde PKK'nın gençlik yapılanmasına şafak operasyonu: 24 gözaltı

Son dakika habere göre Aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 6 ilde terör örgütü PKK'nın şehir merkezindeki sözde gençlik yapılanması olduğu değerlendirilen Devrimci Gençlik Hareketine (DGH) yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Aralarında Diyarbakır'ın da olduğu 6 ilde terör örgütü PKK'nın şehir merkezindeki sözde gençlik yapılanması olduğu değerlendirilen Devrimci Gençlik Hareketine (DGH) yönelik şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Van, Ankara ve İzmir'de Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından terör örgütü PKK'nın şehir merkezindeki sözde gençlik yapılanması olduğu değerlendirilen Devrimci Gençlik Hareketine yönelik şafak vakti operasyon gerçekleştirildi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 24 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel malzeme ve dijital materyallerin ele geçirildiği öğrenildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı