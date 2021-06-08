Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
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Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı

Kocaeli merkezli PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın "cezaevi yapılanması" içerisinde faaliyet yürüttüğü iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik polis ekiplerince Kocaeli, Diyarbakır, Van, Tunceli, Balıkesir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ile çok sayıda örgütsel dokümana el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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