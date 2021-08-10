6 İLDE İNTERNET DOLANDIRICILARINA OPERASYON 10 GÖZALTI
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6 İLDE İNTERNET DOLANDIRICILARINA OPERASYON 10 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR merkezli 6 ilde internet dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

DİYARBAKIR merkezli 6 ilde internet dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ay süreyle yapılan teknik ve fiziki takibin ardından internet dolandırıcılığı suçu işleyenlere yönelik Diyarbakır merkezli, İstanbul, Antalya, Mersin, Gaziantep ve Siirt'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 farklı adrese yapılan baskınlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda bir av tüfeği, yüklü miktarda nakit, cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin sahte satış ilanlarıyla, özellikle oto kaportacılık ve giyim faaliyeti yürüten esnafı hedef aldıkları belirlendi. Özellikle hasarlı araçlara dair oluşturulan satış ilanlarıyla dolandırıcılık yapan şüphelilerin, ilanların inandırıcı olması için illegal yollarla elde ettikleri gerçek şahıs ve araçlara ilişkin ruhsat bilgilerini ve fotoğraflarını da kullanıldığı belirlendi. Sahte profillerde özellikle asker, avukat, doktor gibi meslek gruplarına ait fotoğrafları tercih eden dolandırıcıların, anlaşmaya varılması üzerine, mağdurlardan öncelikle bir miktar kaparo istediği, ardından da sahte satış sözleşmeleri ve araç ruhsatları düzenledikleri belirlendi. Dolandırıcıların, 52 kişiyi yaklaşık 1,5 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

6 İLDE İNTERNET DOLANDIRICILARINA OPERASYON 10 GÖZALTI
6 İLDE İNTERNET DOLANDIRICILARINA OPERASYON 10 GÖZALTI
6 İLDE İNTERNET DOLANDIRICILARINA OPERASYON 10 GÖZALTI
6 İLDE İNTERNET DOLANDIRICILARINA OPERASYON 10 GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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