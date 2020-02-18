6 ilde FETÖ operasyonu: 5 eski polise gözaltı
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6 ilde FETÖ operasyonu: 5 eski polise gözaltı

NİĞDE merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 eski polis gözaltına alındı.

18.02.2020 12:11 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:11
6 ilde FETÖ operasyonu: 5 eski polise gözaltı

NİĞDE merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 eski polis gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2009'da polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavlarına ait soruların elde edilerek, FETÖ üyelerine verilmesine yönelik çalışma başlattı. Niğde merkezli Aydın, Kahramanmaraş, Hatay, Kayseri ve Malatya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda; eski polisler A.Ş., H.B., İ.T., Ü.Ş. ve V.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin Niğde'de sorgusuna başlandı.


Kaynak: DHA
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