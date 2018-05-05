6 İlde Eş Zamanlı Terör Operasyonu

İstanbul'un bazı ilçeleri ve Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Tunceli ve Şırnak illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 12 şahıs yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütünün kırsal alandaki kadın yapılanmasına yönelik bağlı hareket eden, Demokratik Özgür Kadın Hareketi içerisinde faaliyet gösteren şahıslarla ilgili Ataşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Küçükçekmece, Sarıyer ilçelerinde ve Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Tunceli ve Şırnak illerinde 19 şahsın yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Ayrıca 1 Mayıs 2018 tarihinde Ümraniye'de meydana gelen ses bombası atılması olayı ile ilgili PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet gösteren 2 şahıs ise Ümraniye'de yapılan operasyonda gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda örgütsel döküman ve dijital materyaller ele geçirildi. - İSTANBUL