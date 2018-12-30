10 İlde Yılın Son Günü Okullar Tatil Edildi!

Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya, Erzincan ve Sivas'ta il genelinde, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Bingöl'de ise bazı ilçelerde 2018'in son gününde okullar tatil edildi. Talih haberlerini valilikler duyurdu.

MALATYA'DA 31 MART'TA OKULLAR TATİL

Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının beklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için Malatya il genelinde 31 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verilmiştir."

ERZİNCAN'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Erzincan Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilk ve orta dereceli okullar, özel eğitim ve öğretim kurumlarının bir gün süreyle tatil edildiği belirtildi.

Kararın, il genelinde akşam saatlerinde başlayan, meteorolojik verilere göre devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanma nedeniyle öğrenciler ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alındığı ifade edilen açıklamada, engelli, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını bulunan ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

SİVAS'TA BİRÇOK KAMU KURULUŞUNA KAR TATİLİ

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada da meteorolojik veriler doğrultusunda, kuvvetli buzlanma ve don ile yoğun sis beklendiğinden öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ve ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamileler, engelliler ve diyaliz hastaları ile kalp ve böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

KAHRAMANMARAŞ'TA 7 İLÇEDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Kahramanmaraş'ta sabah saatlerinden başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Afşin, Çağlayancerit, Nurhak, Göksun, Ekinözü, Andırın ve Elbistan ilçelerinde eğitime bir gün ara verilecek.

Ayrıca bu ilçelerde hamile ve engelli çalışanlarında idari izinli olacağı belirtildi.

ADIYAMAN'DA 5 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Adıyaman'ın Gölbaşı, Besni, Tut, Çelikhan ve Sincik ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

BİNGÖL VALİLİĞİ 2 İLÇE İÇİN TATİL KARARI VERDİ

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada ise meteorolojik tahminler doğrultusunda, Yedisu ve Yayladere ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi. Bu arada, her iki ilçede de kar etkisini sürdürüyor.

BİTLİS'TE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre İlimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Ahlat Merkez ve Merkeze bağlı tüm köylerde 31 Aralık 2018 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir" denildi.

TUNCELİ'DE EĞİTİME KAR TATİLİ

Tunceli kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, tedbir amaçlı okulların 1 gün süreyle eğiteme ara verildiği belirtilerek, açıklamada, şöyle denildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın için yoğun kar yağışı ve buzlanmanın olacağı öngörülmektedir. Bu çerçevede herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Tunceli genelinde kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; 31 Aralık 2018 Pazartesi günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engeli olan çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır"

ELAZIĞ'DA ETKİLİ YAĞIŞ EĞİTİMİ VURDU

Elazığ Vali Vekili Mustafa Gül, yaptığı yazılı açıklamada, Elazığ Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, il genelinde kar yağışının devam etmesinin beklendiğini aktardı. Kentte ayrıca buzlanma ve don görüleceğinin tahmin edildiğine dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Beklendiğinden yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 31 Aralık Pazartesi günü Elazığ merkez ve ilçelerde tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince bu süre zarfında Elazığ merkez ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacaktır."

BAYBURT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde akşam saatlerinde etkili olan kar ve olumsuz hava koşullarının yarın da gün boyu etkisini sürdüreceği belirtildi. İl genelindeki tüm eğitim kurumlarında yarın eğitime bir gün ara verildiği, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.