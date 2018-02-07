6 İlde Dolandırıcılık Çetesine Büyük Darbe: 22 Gözaltı

Şanlıurfa merkezli 6 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa polisi, telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini savcı, polis ve asker olarak tanıtıp dolandıran şahıslara yönelik Şanlıurfa merkezli İsatnabul, Konya, Adana, Gaziantep, Çanakkale illerinde operasyon düzenledi. Toplam 37 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri savcılık tarafından, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 2'si çocuk olmak üzere toplam 17 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlıların kaldığı evlerde yapılan aramada ise 27 bin 250 Türk lirası, 19 adet telefon, 10 adet banka kartı, 20 adet telefon kartı, 2 adet hafıza kartı, 2 adet hafıza kartı adaptörü, 2 adet flash bellek ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)