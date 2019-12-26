6 ilde 12 suçtan aranan azılı hırsızı JASAT yakaladı
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6 ilde 12 suçtan aranan azılı hırsızı JASAT yakaladı

DENİZLİ (İHA) – Denizli, Afyonkarahisar, Muğla ve Aydın'ın azılı hırsızı Denizli'de jandarma ekiplerine yakalandı.

26.12.2019 13:03 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:08
6 ilde 12 suçtan aranan azılı hırsızı JASAT yakaladı

(İHA) – , Afyonkarahisar, Muğla ve 'ın azılı hırsızı Denizli'de ekiplerine yakalandı.


Edinilen bilgiye göre Denizli ve çevresinde hırsızlık olaylarına karışan 25 yaşındaki Mustafa Y., 6 ilde 12 farklı suçtan aranıyordu. Hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlının dün gece saklanmak için Kocabaş Mahallesi'ne geldiğini tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, harekete geçti. Bölgede 'azılı hırsız' olarak bilinen zanlı, kovalamacanın ardından yakalandı.


Gözaltına alınan şahıs, bugün adliyeye sevk edilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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