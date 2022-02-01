6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi

İstanbul başta olmak üzere 6 ilde yapılan yasak av denetimlerinde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi.

TEKİRDAĞ (İHA) - İstanbul başta olmak üzere 6 ilde yapılan yasak av denetimlerinde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul'da av koruma denetimleri sürüyor. Ocak ayının son haftasında av korumada 750 avcı denetlenirken, 106 avcıya idari işlem yapıldı. Yasadışı avcılıkta 186 bin 710 TL idari para cezası, 14 bin 400 TL tazminat cezası olmak üzere toplamda 201 bin 110 TL ceza kesildi. Av koruma ve kollama faaliyetlerinin 7/24 esasına göre sürdürüleceğinin vurgusu yapıldı. - TEKİRDAĞ

6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi

6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi

6 ilde 106 avcıya 201 bin 110 TL ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türk Lirası, Tekirdağ, İstanbul, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title